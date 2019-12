MÄRKTE-Handelsdeal treibt chinesische Börse auf Sechs-Wochen-Hoch

Frankfurt/Tokio, 16. Dez (Reuters) - Die Teileinigung zwischen den USA und China im Handelsstreit sowie der unerwartet starke Anstieg der chinesischen Industrieproduktion haben den asiatischen Aktienmärkten zu Wochenbeginn Kursgewinne beschert. Die Börse in Shanghai kletterte um 0,6 Prozent auf 2984 Punkte und schloss am Montag auf dem höchsten Stand seit sechs Wochen. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte um 1,5 Prozent zu. In Japan nutzten Händler dagegen den jüngsten Kursanstieg, um Gewinne mitzunehmen. In Tokio verlor der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,3 Prozent auf 23.952 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent. Bei Händlern blieb nach der Teileinigung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit ein Rest Skepsis: "Die Ankündigung ist ein Schritt in die richtige Richtung für die beiden Länder", schrieben die Analysten von ANZ. Der Handelskonflikt sei damit aber nicht gänzlich ausgeräumt. Die USA und China hatten sich am Freitag nach montagelangem Gezerre auf ein erstes Teilabkommen geeinigt. Die Amerikaner sagten unter anderem zu, einige ihrer Zölle auf chinesische Waren auszusetzen. Im Gegenzug wollen die Chinesen mehr Waren aus der US-Landwirtschaft, der Industrie und dem Energiesektor kaufen. Die chinesische Industrieproduktion wuchs im November im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,2 Prozent nach 4,7 Prozent im Oktober, wie das Statistikamt am Montag bekanntgab. Die Daten könnten darauf deuten, dass sich die Konjunktur trotz des Zollkonflikts mit den USA zu stabilisieren beginnt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.952,35 -0,3 Topix 1.736,87 -0,2 Shanghai 2.984,39 +0,6 CSI300 3.987,55 +0,5 Hang Seng 27.508,09 -0,7 Kospi 2.168,15 -0,1 Euro/Dollar 1,1143 Pfund/Dollar 1,3378 Dollar/Yen 109,45 Dollar/Franken 0,9832 Dollar/Yuan 6,9987 Dollar/Won 1.173,93 (Reporterin: Hans Seidenstücker, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)