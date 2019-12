MÄRKTE-US-Weihnachtsrally steckt Asiens Anleger an

Frankfurt/Tokio, 17. Dez (Reuters) - Die Rekordflut an den US-Börsen bringt auch die asiatischen Anleger in Feierstimmung. Die Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China ließ Investoren am Dienstag zu Aktien greifen. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,5 Prozent fester bei 24.066 Punkten aus dem Handel, nachdem er im Handelsverlauf bis auf den höchsten Stand seit Oktober 2018 gestiegen war. In China schaffte der Index der wichtigsten Aktien in Shanghai und Shenzhen ein Plus von 1,4 Prozent. "Die Leute schauen, dass sie das Jahr positiv abschließen", sagte Vishnu Varathan, Chefstratege bei der Mizuho Bank in Singapur. Allerdings seien nicht alle Käufer gänzlich von den Kursanstiegen überzeugt. "Deswegen könnte es durchaus noch Gewinnmitnahmen geben." Die USA und China hatten sich zwar auf ein erstes Teilabkommen im Handelskonflikt geeinigt. Diese Vereinbarung muss jedoch noch unterzeichnet werden, als Termin dafür ist Anfang Januar angesetzt. Am Devisen- und Anleihemarkt wurde das skeptisch beurteilt. "In Ordnung, ja, sie haben sich auf ein "Teilabkommen der Phase eins" geeinigt, aber was steht wirklich drin?", sagte Westpac-Analyst Imre Speizer. "Die Aktienmärkte streben nach oben, und deswegen nehmen sie alles auf, was auch nur am Rande positiv erscheint, aber an den anderen Märkten denkt man genauer darüber nach, was eigentlich los ist." Der Dollar notierte kaum verändert. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 24.066,12 +0,5 Topix 1.747,20 +0,6 Shanghai 3.023,12 +1,3 CSI300 4.042,56 +1,4 Hang Seng 27.796,90 +1,1 Kospi 2.195,68 +1,3 Euro/Dollar 1,1144 Pfund/Dollar 1,3254 Dollar/Yen 109,55 Dollar/Franken 0,9825 Dollar/Yuan 7,0009 Dollar/Won 1.166,12 (Reporter: Tom Westbrook und Christina Amann, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)