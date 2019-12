MÄRKTE-Schwache Exportdaten drücken japanische Börse

Tokio, 18. Dez (Reuters) - Enttäuschende Konjunkturdaten lösen Gewinnmitnahmen am japanischen Aktienmarkt aus. Der Nikkei-Index fiel am Mittwoch um 0,5 Prozent auf 23.934 Punkte. Die Börse Shanghai gab ebenfalls nach und büßte 0,3 Prozent auf 3014 Zähler ein. Angesichts des Zollstreits zwischen den wichtigen Handelspartnern USA und China schrumpften die japanischen Exporte im November den zwölften Monat in Folge. Einen Grund für aggressive Aktienverkäufe gebe es allerdings nicht, sagte Shusuke Yamada, Chef-Anlagestratege für Japan bei der Investmentbank Merrill Lynch Japan. Schließlich sei eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage absehbar. Gegen den Trend legten die Aktien von Isuzu 1,5 Prozent zu. Rückenwind gab ihnen ein Medienbericht, dem zufolge der Autobauer eine Entwicklungspartnerschaft mit dem schwedischen Lkw-Hersteller Volvo plant. Nach Börsenschluss gab Isuzu die Kooperation offiziell bekannt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.934,43 -0,6 Topix 1.738,40 -0,5 Shanghai 3.017,04 -0,2 CSI300 4.032,78 -0,2 Hang Seng 27.798,58 -0,2 Kospi 2.194,76 +0,0 Euro/Dollar 1,1136 Pfund/Dollar 1,3104 Dollar/Yen 109,44 Dollar/Franken 0,9808 Dollar/Yuan 7,0050 Dollar/Won 1.168,33 (Reporter: Stanley White, geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)