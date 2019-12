MÄRKTE-Asiens Anleger nehmen vor Weihnachten Gewinne mit

Frankfurt/Tokio, 19. Dez (Reuters) - Die Anleger in Asien haben nach den jüngsten Kursanstiegen vor den Weihnachtstagen Gewinne mitgenommen. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei 0,3 Prozent schwächer bei knapp 23.865 Punkten aus dem Handel, nachdem er am Dienstag noch auf den höchsten Stand seit 14 Monaten gestiegen war. Allein seit August hat der japanische Leitindex fast ein Fünftel zugelegt in der Hoffnung, dass die weltweite Wirtschaft in Schwung kommt. "Der Nikkei wird derzeit mit dem 16-fachen der erwarteten Jahresgewinne gehandelt, und deswegen liegt er nun auf der teueren Seite, auch wenn man noch nicht von einer Blase sprechen kann", sagte Nobuhiko Kuramochi, Chefstratege bei Mizuho Securities. Die Entscheidung der japanischen Notenbank, an ihrem Kurs festzuhalten, wurde von den Investoren mit Schulterzucken aufgenommen. Auch das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump löste keine größeren Bewegungen an den Märkten aus. Es wird damit gerechnet, dass Trump im mehrheitlich republikanischen Senat freigesprochen wird. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.864,85 -0,3 Topix 1.736,11 -0,1 Shanghai 3.016,62 +0,0 CSI300 4.027,10 -0,1 Hang Seng 27.773,59 -0,4 Kospi 2.196,56 +0,1 Euro/Dollar 1,1130 Pfund/Dollar 1,3095 Dollar/Yen 109,56 Dollar/Franken 0,9799 Dollar/Yuan 7,0036 Dollar/Won 1.164,91 (Reporter: Stanley White und Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)