MÄRKTE-Asiens Anleger machen zu Jahresende Kasse

Frankfurt/Tokio, 20. Dez (Reuters) - Asiens Anleger machen kurz vor Weihnachten Kasse. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,2 Prozent schwächer bei knapp 23.817 Punkten aus dem Handel. Damit verbleibt auf Jahressicht ein Plus von knapp einem Fünftel, und erst vor wenigen Tagen hatte er den höchsten Stand seit 14 Monaten erreicht. Auch in China gaben die Kurse etwas nach. "Dieses Jahr scheint der Weihnachtsmann ein bisschen früh zu kommen", sagte Shane Oliver, Chefinvestor beim Finanzdienstleister AMP. Er gehe davon aus, dass die grundsätzlich gute Stimmung an der Börse über den Jahreswechsel anhalte, allerdings bestehe das Risiko, dass es Anfang 2020 kurzfristig abwärts gehe. Für gute Stimmung sorgte US-Finanzminister Steven Mnuchin: Er kündigte an, dass die USA und China Anfang Januar die kürzlich erzielte Vereinbarung im Handelsstreit unterzeichnen wollten. Zudem nahm das neue Nordamerika-Handelsabkommen eine erste Hürde im US-Kongress. Es löst das 1994 in Kraft getretene Nafta-Freihandelsabkommen ab, das US-Präsident Donald Trump als "schlechtesten Deal aller Zeiten" bezeichnet hat. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.816,63 -0,2 Topix 1.733,07 -0,2 Shanghai 3.009,16 -0,3 CSI300 4.022,70 -0,1 Hang Seng 27.808,87 +0,0 Kospi 2.204,18 +0,4 Euro/Dollar 1,1115 Pfund/Dollar 1,3017 Dollar/Yen 109,30 Dollar/Franken 0,9791 Dollar/Yuan 7,0086 Dollar/Won 1.160,36