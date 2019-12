MÄRKTE-Chinesische Aktien unter Druck - Nikkei stagniert

Frankfurt/Tokio, 23. Dez (Reuters) - Kursverluste bei Technologiewerten setzen dem chinesischen Aktienmarkt zu. Die Börse Shanghai verlor am Montag 1,3 Prozent auf 2965 Punkte. Der japanische Nikkei-Index hielt sich dagegen knapp im Plus bei 23.821 Zählern. Hier stützten Kursgewinne von Pharmafirmen den Markt. Zur positiven Branchenstimmung trug die US-Zulassung eines Brustkrebsmittels des japanischen Herstellers Daiichi Sankyo bei. Dessen Aktien gewannen 2,8 Prozent. Weitere größere Kursgewinne seien in diesem Sektor vorerst aber nicht zu erwarten, sagte Kiyoshi Ishigane, Chef-Fondsmanager beim Vermögensverwalter Mitsubishi UFJ Kokusai Chinesische Technologiewerte litten unter den Plänen eines heimischen Staatsfonds, seine Beteiligung an einigen dieser Werte zurückzuschrauben. Die Aktien von drei betroffenen Firmen, den Chip-Herstellern GigaDevice, Shenzhen Goodix und Hunan Goke, stürzten daraufhin um bis zu zehn Prozent ab. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.821,11 +0,0 Topix 1.729,42 -0,2 Shanghai 2.962,75 -1,4 CSI300 3.967,10 -1,3 Hang Seng 27.865,50 +0,0 Kospi 2.203,71 +0,0 Euro/Dollar 1,1081 Pfund/Dollar 1,3003 Dollar/Yen 109,39 Dollar/Franken 0,9812 Dollar/Yuan 7,0103 Dollar/Won 1.163,86 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)