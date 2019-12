MÄRKTE-Asiens Börsen nach Weihnachtspause auf 18-Monats-Hoch

Sydney/Frankfurt, 27. Dez (Reuters) - Asiens Anleger sind in Kauflaune aus den Weihnachtstagen zurückgekehrt und haben die Kurse auf den höchsten Stand seit 18 Monaten getrieben. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan legte 0,7 Prozent zu und erreichte sein höchstes Niveau seit Mitte 2018. Seit Jahresanfang hat er 16 Prozent an Wert gewonnen. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei zwar 0,4 Prozent schwächer aus dem Handel bei knapp 23.838 Punkten, auf Jahressicht verbleibt aber ein Plus von fast 19 Prozent. Viele Börsianer setzen darauf, dass bald ein erstes teilweises Handelsabkommen zwischen den USA und China unterzeichnet wird. China erklärte zuletzt, beide Seiten stünden in engem Kontakt. Hoffnungen auf eine Beilegung des Konflikts, die lockere Geldpolitik und eine steigende Beschäftigung haben zuletzt die Kurse an den Märkten getrieben. Investoren warten nun auf die Geschäftsergebnisse der Firmen im vierten Quartal, die ab Januar vorgelegt werden. Sie erhoffen sich daraus Anzeichen, ob sich die Lage bei den Unternehmen tatsächlich verbessert hat. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.837,72 -0,4 Topix 1.733,18 +0,1 Shanghai 3.005,04 -0,1 CSI300 4.022,03 -0,1 Hang Seng 28.187,80 +1,2 Kospi 2.204,21 +0,3 Euro/Dollar 1,1122 Pfund/Dollar 1,3010 Dollar/Yen 109,50 Dollar/Franken 0,9795 Dollar/Yuan 6,9983 Dollar/Won 1.160,06 (Reporterin: Swati Pandey und Christina Amann, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)