MÄRKTE-Asiatisch Börsen trotz Hoffnungen im Handelsstreit zögerlich

Shanghai, 30. Dez (Reuters) - Die Börse in Tokio hat am Montag zunächst schwächer tendiert. Die Anleger zeigten sich zwar optimistisch, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China im neuen Jahr gelöst werden könne, hielten sich dennoch zurück. Kay Van-Petersen, globaler Makrostratege bei Saxo Capital Markets, sagte, dass die begrenzte Liquidität kurz vor Jahresende und die Lockerung des Handels zwischen den USA und China sowie die Unsicherheiten im Brexit “nur dazu geführt haben, dass wir nach oben gedriftet sind. Also auch, wenn es einen Rückgang gibt... Ich glaube nicht, dass er irgendwie von Bedeutung sein wird.”

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent tiefer bei 23.718 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1725 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

Eine Lockerung der Handelsstreitsorgen und mehr Sicherheit über die Pläne Großbritanniens durch eine starke konservative Mehrheit nach den britischen Wahlen haben einen Anstieg der globalen Aktien zur Folge. Dies half dem breit angelegten MSCI-Index ins Plus: Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,8 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 109,22 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,9870 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9728 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1199 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0896 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,3 Prozent auf 1,3115 Dollar. (Reporter: Andrew Galbraith Geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2888 5120.)