MÄRKTE-Gewinnmitnahmen in Japan - Chinesische Börsen im Plus

Frankfurt/Shanghai, 30. Dez (Reuters) - Die Anleger in Japan haben am letzten Handelstag des Jahrzehnts Kasse gemacht. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss am Montag knapp 0,8 schwächer bei 23.656,62 Zählern. Seit Jahresbeginn legte er 18,2 Prozent zu - 2018 war es noch um zwölf Prozent nach unten gegangen. Die Tokioter Börse ist wegen des Neujahrsfestes den Rest der Woche geschlossen. "Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten", sagte Shuji Hosoi, Stratege beim Finanzdienstleister Daiwa Securities. "Wir könnte nach der Pause Käufe sehen, oder Investoren könnten nach den jüngsten Kursanstiegen sich von ihren Papieren trennen. Derzeit kann man noch nicht sagen, in welche Richtung sich der Markt weiter bewegt." In China legte der Leitindex 1,4 Prozent zu. Die Kurse profitierten von einem Bericht, wonach mit einem Plus beim Einzelhandelsumsatz im zu Ende gehenden Jahr um acht Prozent gerechnet werde. Zudem spielten Erwartungen eine Rolle, dass die Kreditkosten verringert werden könnten. Binnen Jahresfrist gewannen die chinesischen Aktien trotz der Turbulenzen rund um den Handelskonflikt mit den USA rund ein Drittel. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.656,62 -0,8 Topix 1.721,36 -0,7 Shanghai 3.037,88 +1,1 CSI300 4.078,75 +1,4 Hang Seng 28.342,97 +0,4 Kospi 2.197,67 -0,3 Euro/Dollar 1,1200 Pfund/Dollar 1,3112 Dollar/Yen 109,16 Dollar/Franken 0,9723 Dollar/Yuan 6,9845 Dollar/Won 1.156,36 (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)