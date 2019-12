MÄRKTE-Zollstreit-Entspannung verhilft Chinas Börsen zu kräftigem Jahresplus

Shanghai, 31. Dez (Reuters) - Der chinesische Aktienmarkt hat am Dienstag das Jahr mit einem kräftigen Plus abgeschlossen. Am letzten Handelstag 2019 legte der Leitindex CSI300 zwar nur moderate 0,4 Prozent auf 4096 Punkte zu. Er verbuchte damit aber einen Zuwachs im gesamten Jahr von 36,1 Prozent und dürfte damit auch die Rally an den US-Börsen in den Schatten stellen. Der Shanghai-Composite-Index schloss 0,3 Prozent höher bei 3050 Zählern und verzeichnete damit einen Jahresgewinn von 22,3 Prozent. Hintergrund sei, dass die Anleger die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen des Handelsstreits zwischen den USA und China etwas verloren aber, auch dank der jüngsten Entspannungssignale wie dem ersten Teilabkommen, sagten Händler. Zudem machten Konjunkturhilfen und Kapitalmarktreformen der Pekinger Führung Konsum- und Technologieaktien begehrt. In Japan und Südkorea waren die Börsen feiertagsbedingt geschlossen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 3.050,12 +0,3 CSI300 4.096,58 +0,4 Hang Seng 28.189,75 -0,5 Kospi Kein Handel Euro/Dollar 1,1212 Pfund/Dollar 1,3139 Dollar/Yen 108,62 Dollar/Franken 0,9681 Dollar/Yuan 6,9610 Dollar/Won 1.153,92 (Reporter: Samuel Shen, Liu Luoyan, Andrew Galbraith und Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030-2888 5168 oder 069-7565 1236.)