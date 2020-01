MÄRKTE-Aktienmärkte in China steigen - Tokioter Börse geschlossen

Frankfurt/Tokio, 02. Jan (Reuters) - Die bevorstehende Unterzeichnung einer Handelsvereinbarung mit den USA hat die chinesischen Aktienmärkte am Donnerstag angetrieben. In Tokio blieben die Börsen nach dem Jahreswechsel feiertagsbedingt noch geschlossen. Die Börse in Shanghai legte rund ein Prozent zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,3 Prozent. Rückenwind erhielten chinesische Finanzwerte von einer Entscheidung der chinesischen Zentralbank. Sie will die Reserveanforderungen für die Geldhäuser (RRR) weiter senken. Damit lässt sie mehr Spielraum für Kredite, um die lahmende Konjunktur anzukurbeln. Auch Immobilienaktien waren gefragt. Im Mittelpunkt des neuen Börsenjahrs steht weiterhin der Handelskonflikt zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag per Twitter erklärt, den ersten Teil eines Handelsabkommens am 15. Januar im Weißen Haus in Washington unterzeichnen zu wollen. Es wird erwartet, dass im Rahmen dessen Zölle gesenkt werden und sich China verpflichtet, mehr Agrarprodukte und andere Waren aus den USA zu erwerben. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 3.085,02 +1,1 CSI300 4.152,01 +1,4 Hang Seng 28.519,08 +1,2 Kospi 2.175,17 -1,0 Euro/Dollar 1,1206 Pfund/Dollar 1,3222 Dollar/Yen 108,73 Dollar/Franken 0,9700 Dollar/Yuan 6,9640 Dollar/Won 1.157,21 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)