MÄRKTE-Börse in China rutscht ins Minus - Japanische Börse feiertagsbedingt geschlossen

Shanghai, 03. Jan (Reuters) - Nach den Gewinnen in vergangenen Jahr ist die Börse in China am Freitag ins Minus gerutscht.

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent.

In Tokio blieben die Aktienmärkte feiertagsbedingt erneut geschlossen.

Die Spannungen im Nahen Osten haben beim MSCI-Index eine Rallye ausgelöst, der den höchsten Stand seit mehr als 18 Monaten erreichte. Ein iranischer Oberbefehlshaber wurde bei einem US-Luftangriffe im Irak getötet, was die geopolitischen Spannungen verschärfte.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,9 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,4 Prozent auf 108,16 Yen und stagnierte bei 6,9647 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9699 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1170 Dollar und gab 0,2 Prozent auf 1,0834 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3134 Dollar. (Reporter: Andrew Galbraith Geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2888 5120.)