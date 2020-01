MÄRKTE-Spannungen am Golf drücken Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 03. Jan (Reuters) - Die wachsenden Spannungen in der Golf-Region machen Asien-Anleger nervös. Die Börse Shanghai bröckelte nach den Kursgewinnen vom Donnerstag ab und notierte am Freitag bei 3081 Punkten. Die indischen Leitindizes fielen um jeweils ein halbes Prozent. Der Aktienmarkt in Japan blieb wegen eines Feiertages geschlossen. Die USA hatten per Luftangriff den Kommandeur der iranischen Kuds-Brigaden, Kassem Soleimani, im Irak getötet. Der Iran kündigte Vergeltung an. "Iran wird sicher zurückschlagen", sagte Ajay Bodke, Chef des Vermögensverwalters Prabhudas Lilladher. Der durch die Spannungen ausgelöste Ölpreis-Anstieg belaste Importländer wie Indien zusätzlich. Unabhängig davon setzte Kweichow Moutai seine Talfahrt fort. Die Aktien des nach Börsenwert weltgrößten Spirituosen-Herstellers fielen an der chinesischen Börse um 4,4 Prozent auf ein Vier-Monats-Tief von 1080 Yuan. Am Donnerstag hatte das Unternehmen ein Gesamtjahresergebnis unter Markterwartungen angekündigt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 3.081,50 -0,1 CSI300 4.142,38 -0,2 Hang Seng 28.470,65 -0,3 Kospi 2.176,46 +0,1 Euro/Dollar 1,1167 Pfund/Dollar 1,3121 Dollar/Yen 108,08 Dollar/Franken 0,9702 Dollar/Yuan 6,9725 Dollar/Won 1.165,36 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)