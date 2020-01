MÄRKTE-Asien-Börsen legen nach Kursverlusten wieder zu

Frankfurt/Tokio, 07. Jan (Reuters) - Nach dem jüngsten Kursrutsch sind die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag auf Erholungskurs gegangen. Die Anleger hätten sich angesichts des Konflikts zwischen den USA und dem Iran wieder etwas beruhigt, sagten Händler. Die Gefahr einer militärischen Eskalation in der Golf-Region werde mittlerweile niedriger eingeschätzt. "Das Risiko eines heißen Konflikts scheint gering, weil es unwahrscheinlich ist, dass der Iran so reagiert, dass eine schwere Eskalation aus den USA droht", sagte Tom Porcelli von RBC Capital Markets. Händler griffen wieder mutiger zu Aktien. Zugleich gaben die Ölpreise einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. An der Tokioter Börse kletterte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,6 Prozent auf 23.575 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg ebenfalls um 1,6 Prozent auf 1725 Punkte. Auch in China ging es bergauf. Die Börse in Shanghai notierte 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent. Die gezielte Tötung eines iranischen Generals im Irak durch die USA hatte zuvor zu heftigen Kursverlusten geführt. Das Ausbleiben einer weiteren Eskalation sorgte in Japan vor allem bei Tech-Werten für Auftrieb. Die Aussicht auf kräftige Gewinne ließ Sony-Papiere um mehr als drei Prozent auf den höchsten Stand seit über 18 Jahren klettern. Die Aktien des IT-Konzerns Fujitsu kletterten dank florierender 5G-Geschäfte auf den höchsten Wert seit 2006. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.575,72 +1,6 Topix 1.725,05 +1,6 Shanghai 3.104,80 +0,7 CSI300 4.160,23 +0,8 Hang Seng 28.356,19 +0,5 Kospi 2.175,54 +1,0 Euro/Dollar 1,1175 Pfund/Dollar 1,3144 Dollar/Yen 108,33 Dollar/Franken 0,9693 Dollar/Yuan 6,9470 Dollar/Won 1.166,26 (Reporter: Wayne Cole; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)