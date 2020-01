MÄRKTE-Asien-Börsen nach Irans Raketenangriff unter Druck

* Sorge vor weiterer Eskalation * Trump-Tweet glättet Wogen * Öl und Gold legen zu Frankfurt/Tokio, 08. Jan (Reuters) - Die iranischen Raketenangriffe auf US-Ziele im Irak haben am Mittwoch die asiatischen Aktienmärkte nach unten gezogen. Am Markt sei die Furcht vor einer weiteren Eskalation der Nahost-Krise bis hin zu einem neuen Krieg am Golf gewachsen, sagten Analysten. Investoren suchten Zuflucht in sichere Anlagehäfen. In Tokio ging der japanische Leitindex Nikkei mit einem Minus von knapp 1,6 Prozent auf 23.204 Punkte aus dem Handel. In China ging es ebenfalls bergab. Die Börse in Shanghai sowie der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gaben jeweils 1,2 Prozent nach. Die Talfahrt schwächte sich etwas ab, nachdem US-Präsident Donald Trump in einem Tweet mitteilte: "Alles ist gut!", sowie "So weit, so gut!". Trump kündigte für Mittwochmorgen eine Erklärung an. Nach den iranischen Raketenangriffen auf US-Stützpunkte im Irak als Vergeltung für den Tod eines iranischen Generals durch die USA vergangene Woche zogen die Ölpreise und die "Krisenwährung" Gold an. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich zeitweise um bis zu 5,1 Prozent auf 71,75 Dollar je Barrel. Das ist der größte Kurssprung seit den Attacken auf saudi-arabische Ölförderanlagen im September. Zuletzt lag das Plus allerdings nur noch bei rund einem Prozent. Der Goldpreis kletterte ebenfalls um knapp ein Prozent auf rund 1590 Dollar je Feinunze. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.204,76 -1,6 Topix 1.701,40 -1,4 Shanghai 3.066,89 -1,2 CSI300 4.112,32 -1,2 Hang Seng 28.054,27 -1,0 Kospi 2.151,31 -1,1 Euro/Dollar 1,1152 Pfund/Dollar 1,3150 Dollar/Yen 108,42 Dollar/Franken 0,9700 Dollar/Yuan 6,9371 Dollar/Won 1.167,74 (Reporter: Andrew Galbraith; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)