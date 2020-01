MÄRKTE-Asien-Anleger setzen auf Entspannung zwischen USA und Iran

Frankfurt/Tokio, 09. Jan (Reuters) - Die Signale für eine Entspannung zwischen den USA und dem Iran geben den asiatischen Börsen Auftrieb. Der japanische Nikkei-Index stieg am Donnerstag um 2,3 Prozent auf 23.740 Punkte. Das ist der größte Tagesgewinn seit etwa einem Monat. Die Börse Shanghai legte 0,8 Prozent auf 3092 Zähler zu, und der südkoreanische Aktienmarkt gewann 1,6 Prozent. Die Börse in Sydney verbuchte mit 6874,20 Stellen den höchsten Schlusskurs der Geschichte. Am Devisenmarkt spiegelte sich der Optimismus in Kursgewinnen der chinesischen Währung wider. Im Gegenzug fiel der Dollar auf ein Fünfeinhalb-Monats-Tief von 6,9215 Yuan. Investoren seien angesichts der moderaten Töne aus den USA und dem Iran erleichtert, sagte Analyst Yutaka Masushima vom Brokerhaus Monex. "Es könnten aber neue Probleme auftauchen, wenn die iranische Öffentlichkeit die Pause in den Feindseligkeiten nicht akzeptiert." Unabhängig davon höben ermutigende Konjunkturdaten aus den USA und Europa die Stimmung. Dies schüre Hoffnung auf steigende Gewinne asiatischer Firmen. Vor diesem Hintergrund deckten sich Anleger vor allem mit Technologiewerten ein. In Tokio gehörten der Elektroteile-Anbieter Omron und der Roboterbauer Fanuc mit Kursgewinnen von jeweils etwa zwei Prozent zu den Favoriten. In Seoul kletterten die Titel des Elektronik-Konzerns Samsung auf ein Rekordhoch von 58.600 Won. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.739,87 +2,3 Topix 1.729,05 +1,6 Shanghai 3.092,88 +0,9 CSI300 4.162,84 +1,2 Hang Seng 28.473,71 +1,4 Kospi 2.186,45 +1,6 Euro/Dollar 1,1114 Pfund/Dollar 1,3115 Dollar/Yen 109,27 Dollar/Franken 0,9735 Dollar/Yuan 6,9207 Dollar/Won 1.157,54 (Büro Tokio, Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)