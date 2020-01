MÄRKTE-Asiens Börsen im Plus - Anleger setzen auf globales Wachstum

Frankfurt/Tokio, 10. Jan (Reuters) - Nach der Entspannung im Konflikt zwischen dem Iran und den USA setzen Asiens Anleger auf ein stärkeres globales Wirtschaftswachstum. "Die Euphorie ist am Markt zurück", sagte Masanari Takada, Stratege beim Finanzdienstleister Nomura Securities, am Freitag. Börsianer sehen insbesondere bei Tech-Werten gute Chancen. Zusätzliche Impulse versprechen sie sich von einem Handelsabkommen zwischen den USA und China. Kommende Woche wird der chinesische Vize-Ministerpräsident Liu He in Washington erwartet, um ein erstes Teilabkommen zur Beilegung des Zollstreits zu unterzeichnen. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei 0,5 Prozent fester bei 23.850,57 Punkten und damit auf dem höchsten Stand seit zwei Wochen. Auf Wochensicht hat er 0,8 Prozent zugelegt. "Geopolitische Risiken haben schlichtweg keine langfristigen Auswirkungen auf die Finanzmärkte", sagte Shusuke Yamada, Chefstratege beim Finanzdienstleister Merrill Lynch Japan Securities. "Es gibt keinen Grund, sich aus riskanten Wertanlagen zu verabschieden, was gut für Aktien ist." Der MSCI-Index für die asiatischen Werte außerhalb Japans stieg sogar auf den höchsten Stand seit Juni 2018. In China lagen die Kurse in der Nähe ihres Acht-Monats-Hochs. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.850,57 +0,5 Topix 1.735,16 +0,4 Shanghai 3.092,29 -0,1 CSI300 4.163,18 +0,0 Hang Seng 28.625,78 +0,2 Kospi 2.206,39 +0,9 Euro/Dollar 1,1108 Pfund/Dollar 1,3077 Dollar/Yen 109,57 Dollar/Franken 0,9731 Dollar/Yuan 6,9310 Dollar/Won 1.161,20 (Reporter: Hideyuki Sano und Christina Amann redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)