MÄRKTE-Asien-Börsen vor US-China-Handelsabkommen im Aufwind

* 19-Monats-Hoch erreicht * Warten auf chinesische Konjunkturdaten * Tokio geschlossen Frankfurt/Tokio, 13. Jan (Reuters) - Die asiatischen Aktienmärkte haben zum Wochenauftakt im Vorfeld der erwarteten Handelsvereinbarung zwischen den USA und China den höchsten Stand seit 19 Monaten erreicht. "Ein ruhigerer geopolitischer Hintergrund und die Unterzeichnung des Abkommens zwischen den USA und China sind unter dem Strich günstig für das globale Wachstum", sagte Joseph Capurso, Devisenstratege bei CBA. Allerdings sei das 86-seitige Abkommen noch nicht veröffentlicht worden, so dass es Zweifel darüber gebe, wie umfassend es tatsächlich sei und ob es von beiden Regierungen auch vollständig umgesetzt werde. Die Unterzeichnung ist für Mittwoch geplant. Die Anleger in China warteten zudem auf in dieser Woche anstehende Handels- und Wachstumsdaten, von denen sie sich erste Anzeichen einer konjunkturellen Besserung erhoffen. Die Volksrepublik hatte im dritten Quartal das langsamste Wachstumstempo seit fast drei Jahrzehnten verzeichnet. Die Börse in Shanghai stieg um 0,8 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen legte rund ein Prozent zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans kletterte um 0,6 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit Juni 2018. Die Börse in Tokio blieb aufgrund eines Feiertags geschlossen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 3.115,57 +0,8 CSI300 4.203,99 +1,0 Hang Seng 28.918,88 +1,0 Kospi 2.229,26 +1,0 Euro/Dollar 1,1122 Pfund/Dollar 1,2997 Dollar/Yen 109,62 Dollar/Franken 0,9735 Dollar/Yuan 6,9005 Dollar/Won 1.156,46 (Reporter: Wayne Cole und Andrew Galbraith; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)