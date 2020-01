MÄRKTE-Nahender Handelsdeal gibt Asiens Börsen Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 14. Jan (Reuters) - Die nahende Unterzeichnung des Handelsabkommens zwischen den USA und China ermuntert weitere Anleger zum Einstieg in die asiatischen Aktienmärkte. Da die Entschärfung des Zollkonflikts zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften bereits weitgehend in den Kursen enthalten sei, könne es aber zu Gewinnmitnahmen kommen, bevor die Tinte unter dem Vertrag trocken sei, warnte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Die chinesische Börse in Shanghai konnte bereits am Dienstag ihr zwischenzeitliches Neun-Monats-Hoch von 3127,17 Punkten nicht halten und büßte 0,2 Prozent auf 3108 Zähler ein. Der Tokioter Nikkei-Index stieg nach dem verlängerten Wochenende in Japan dagegen um 0,7 Prozent auf 24.025 Stellen. Der australische ASX markierte sogar ein Rekordhoch bei 6962,80 Punkten. China ist ein wichtiger Handelspartner des Landes. Japanische Firmen profitierten zusätzlich von der Abwertung des Yen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt verbessert. So gewannen die Aktien des Elektronik-Konzerns Sony sowie der Zulieferer Yaskawa und Tokyo Electron bis zu 2,5 Prozent. Am Devisenmarkt zogen sich Investoren dank des wachsenden Konjunkturoptimismus aus dem "sicheren Hafen" Yen zurück. Dies hievte den Dollar auf ein Acht-Monats-Hoch von 110,20 Yen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 24.025,17 +0,7 Topix 1.740,53 +0,3 Shanghai 3.108,83 -0,2 CSI300 4.191,72 -0,3 Hang Seng 28.885,38 -0,2 Kospi 2.238,88 +0,4 Euro/Dollar 1,1142 Pfund/Dollar 1,2982 Dollar/Yen 110,10 Dollar/Franken 0,9706 Dollar/Yuan 6,8783 Dollar/Won 1.156,54 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)