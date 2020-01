MÄRKTE-Asien-Börsen geben vor Besiegelung von erstem Handelsdeal nach

* Anleger warten auf Details des Abkommens * Mnuchin setzt Dämpfer mit Beibehaltung von US-Zöllen * Gold legt zu Frankfurt/Tokio, 15. Jan (Reuters) - Die asiatischen Aktienmärkte sind vor der Unterzeichung einer ersten Handelsvereinbarung zwischen den USA und China am Mittwoch ins Minus gerutscht. Für einen Dämpfer sorgte US-Finanzminister Steven Mnuchins Ankündigung, die US-Zölle auf chinesische Importwaren vorerst aufrecht zu erhalten. Anleger warteten zudem auf Details der Vereinbarung, die bislang noch nicht bekannt sind. "Wir sollten erst nach den Präsidentschaftswahlen im November mit weiteren Zollerleichterungen rechnen, also ist das heutige Abkommen wahrscheinlich das Beste, was wir 2020 kriegen werden", sagte Tapas Strickland, Direktor für Volkswirtschaftslehre bei der National Australia Bank in Sydney. In Tokio ging der Nikkei-Index 0,45 Prozent tiefer bei 23.917 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste Topix-Index sank rund 0,6 Prozent auf 1731 Punkte. Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte wenig verändert. Nach monatelangen und zähen Verhandlungen im Handelsstreit wollen die USA und China am Mittwoch in Washington ein erstes Teilabkommen unterzeichnen. Strittige Punkte wie der Diebstahl geistigen Eigentums und ein erzwungener Technologietransfer zwischen Unternehmen sollen aber erst in einer zweiten Verhandlungsphase geklärt werden. Zudem sollen die US-Sonderzölle auf chinesische Waren bis zum Abschluss einer zweiten Vereinbarung beibehalten werden, kündigte US-Finanzminister Mnuchin am Dienstagabend an. Die Aufrechterhaltung der milliardenschweren US-Sonderzölle auf chinesische Importe hatte zuvor bereits die US-Börsen belastet. Zweifel an einem Wachstumsschub für die Weltwirtschaft durch das Handelsabkommen zwischen den USA und China trieb Anleger wieder verstärkt in Gold. Das Edelmetall verteuerte sich am Mittwoch um 0,3 Prozent auf 1550,30 Dollar je Feinunze. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.916,58 -0,5 Topix 1.731,06 -0,5 Shanghai 3.090,24 -0,5 CSI300 4.164,76 -0,6 Hang Seng 28.701,32 -0,6 Kospi 2.230,98 -0,4 Euro/Dollar 1,1132 Pfund/Dollar 1,3027 Dollar/Yen 109,92 Dollar/Franken 0,9673 Dollar/Yuan 6,8878 Dollar/Won 1.156,59 (Reporter: Tomo Uetake; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)