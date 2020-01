MÄRKTE-China weckt Konjunkturhoffnungen - Asiens Anleger greifen zu

Frankfurt/Shanghai, 17. Jan (Reuters) - China hat mit seinen jüngsten Konjunkturdaten Wachstumshoffnungen an den Börsen geweckt. In Asien legten die Kurse zum Wochenschluss zu. Der japanische Nikkei-Index schloss am Freitag 0,5 Prozent fester bei 24.041,26 Zählern, nachdem er im Handelsverlauf auf den höchsten Stand seit Oktober 2018 gestiegen war. Auf Wochensicht gewann er zwei Prozent. Die chinesische Wirtschaft schaffte 2019 ein Wachstum von 6,1 Prozent - so viel wie Analysten erwartet hatten und innerhalb der Prognosespanne der Regierung in Peking. "Das sind alles gute Nachrichten", sagte Daniel Gerard, Stratege beim Finanzdienstleister State Street Global Markets. "Alle Daten, die jetzt kommen, von der Industrieproduktion zum Einzelhandel, zeigen Anzeichen dafür, dass der konjunkturelle Boden erreicht ist." In China traten die Kurse auf der Stelle. Zuletzt hatten Hoffnungen auf eine Normalisierung der Beziehung zu den USA für gute Stimmung gesorgt. Analysten befürchten jedoch, dass die Verhandlungen über die zweite Phase eines Handelsabkommens zwischen den beiden weltweit führenden Volkswirtschaften schwierig werden könnten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 24.041,26 +0,5 Topix 1.735,44 +0,4 Shanghai 3.077,81 +0,1 CSI300 4.156,83 +0,2 Hang Seng 28.859,56 -0,1 Kospi 2.250,57 +0,1 Euro/Dollar 1,1138 Pfund/Dollar 1,3079 Dollar/Yen 110,22 Dollar/Franken 0,9651 Dollar/Yuan 6,8661 Dollar/Won 1.158,34 (Reporter: Andrew Galbraith, geschrieben Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)