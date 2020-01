MÄRKTE-Asiens Börsen setzen Anstieg fort - Chipwerte gefragt

Frankfurt/Tokio, 20. Jan (Reuters) - Im Windschatten der anhaltenden Rekordjagd an der Wall Street greifen Anleger auch bei asiatischen Aktien zu. Der japanische Nikkei-Index stieg am Montag um 0,2 Prozent auf 24.084 Punkte und die Börse Shanghai gewann 0,5 Prozent auf 3091 Zähler. Letztere profitierte Börsianern zufolge von zunehmenden Spekulationen auf ein staatliches Konjunkturprogramm, nachdem das Wachstum Chinas auf den niedrigsten Stand seit fast 30 Jahren gefallen war. Gefragt waren vor allem Chipwerte, nachdem der taiwanische Hersteller TSMC für das laufende Quartal ein Umsatzplus von 45 Prozent und höhere Investitionen in Aussicht gestellt hatte. In Tokio gewannen die Titel von Disco, Taiyo Yuden und Nidec jeweils rund drei Prozent. Die Aktien von Toshiba fielen dagegen um 3,5 Prozent. Der Elektronikkonzern machte Bilanz-Unregelmäßigkeiten bei einer Tochter öffentlich. In China warfen Investoren angesichts des sich ausbreitenden Coronavirus Tourismuswerte aus den Depots und stiegen bei Pharmafirmen ein. So brachen die Papiere des Hoteliers BTG oder des Freizeitpark-Betreibers Songcheng um jeweils etwa neun Prozent ein. Die Medikamenten-Hersteller Jiangsu Sihuan und Shandong Lukang verbuchten dagegen die maximal möglichen Kursgewinne von zehn Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 24.083,51 +0,2 Topix 1.744,16 +0,5 Shanghai 3.090,09 +0,5 CSI300 4.178,57 +0,6 Hang Seng 28.845,64 -0,7 Kospi 2.262,64 +0,5 Euro/Dollar 1,1100 Pfund/Dollar 1,2994 Dollar/Yen 110,17 Dollar/Franken 0,9683 Dollar/Yuan 6,8499 Dollar/Won 1.157,94 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)