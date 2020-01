MÄRKTE-Coronavirus-Ausbruch belastet Aktienmärkte in Asien

Frankfurt/Sydney, 21. Jan (Reuters) - Der Ausbruch des Corona-Virus in China sorgt Anleger in Asien. Sie trennten sich am Dienstag von Aktien und griffen stattdessen zu sicheren Häfen wie Anleihen oder den Yen. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,9 Prozent schwächer bei 23.864,56 Punkten. Der Ausbruch des Virus sei eine wichtige Entwicklung, die die Marktteilnehmer auf ihrem Radar haben müssten, sagte Stephen Innes, Marktstratege für den asiatisch-pazifischen Raum beim Brokerhaus AxiCorp. "Wenn es ganz schlimm wird, könnte das die Luftfahrtbranche belasten und den Tourismus vor Ort lahmlegen." Auch in China gaben die Kurse nach, vor allem Papiere von Fluggesellschaften gerieten unter Druck. Australien kündigte bereits an, einige Flüge aus Wuhan unter die Lupe zu nehmen. Der Yen legte zu, der Dollar sackte auf 109,92 Yen ab von 110,21 Yen. Die japanische Notenbank hat wie erwartet den Zinssatz nicht angetastet und strebt an, die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen gegen Null zu drücken. Zugleich hob sie ihre Konjunkturprognose aber leicht an und begründete das mit gesunkenen Risiken in Zusammenhang mit dem Handelskonflikt USA/China. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.864,56 -0,9 Topix 1.734,97 -0,5 Shanghai 3.052,14 -1,4 CSI300 4.114,31 -1,7 Hang Seng 28.030,60 -2,7 Kospi 2.239,69 -1,0 Euro/Dollar 1,1093 Pfund/Dollar 1,3005 Dollar/Yen 109,95 Dollar/Franken 0,9678 Dollar/Yuan 6,9005 Dollar/Won 1.167,12 (Reporter: Wayne Cole und Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)