MÄRKTE-Chinas Kampf gegen Virus beruhigt Anleger an Asien-Börsen

Frankfurt, 22. Jan (Reuters) - Die von China getroffenen Vorsorgemaßnahmen gegen die Ausbreitung des neuen Virus haben die Nerven der Anleger an den asiatischen Börsen beruhigt. In Tokio kletterte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Mittwoch um 0,7 Prozent auf 24.031 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent. Auch die Börsen in China legten zu. "Natürlich ist das Virus nicht im Keim erstickt", sagte Stratege Kay Van-Petersen vom Bankhaus Saxo Capital Markets. "Aber es gab keine weiteren großen Ausbrüche, und die Reaktion der chinesischen Behörden war sehr, sehr positiv." Experten hatten eine schnelle Ausbreitung des grippeähnlichen Erregers durch Massenveranstaltungen im Rahmen der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr befürchtet. Unter Druck blieben die Aktien aus den Sektoren Luxusgüter und Luftfahrt. Der Virus-Ausbruch hatte Erinnerungen an die Epidemie des schweren akuten Atemwegssyndroms (Sars) in den Jahren 2002-03 geweckt, bei der unter anderem der Tourismus eingebrochen war. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 24.031,35 +0,7 Topix 1.744,13 +0,5 Shanghai 3.060,75 +0,3 CSI300 4.131,93 +0,4 Hang Seng 28.317,73 +1,2 Kospi 2.267,25 +1,2 Euro/Dollar 1,1078 Pfund/Dollar 1,3056 Dollar/Yen 110,03 Dollar/Franken 0,9700 Dollar/Yuan 6,9062 Dollar/Won 1.163,67 (Reporter: Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)