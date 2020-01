MÄRKTE-Asiens Anleger fürchten Coronavirus - Ölpreis unter Druck

Frankfurt/Tokio, 23. Jan (Reuters) - Die Furcht vor der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus aus China hat die asiatischen Anleger am Donnerstag verschreckt. In der Volksrepublik brachen die Aktien zeitweise um 3,9 Prozent ein - das ist der größte Kursverlust seit Mai 2019, als US-Präsident Donald Trump mit zusätzlichen Zöllen gedroht hatte. In Hongkong ging es um gut zwei Prozent abwärts, der japanische Nikkei schloss ein Prozent schwächer bei 23.795,44 Punkten. "Das Virus lässt die Anleger vorsichtig werden", sagte Michael McCarthy, Chef-Marktstratege beim Brokerhaus CMC Markets. "Es gibt keinen Grund, derzeit eine weltweite Pandemie zu erwarten, aber am Markt werden die Risiken neu bewertet." An dem Virus sind inzwischen fast 600 Menschen erkrankt, 17 Menschen kamen ums Leben. Die chinesischen Behörden haben inzwischen den Flug- und Bahnverkehr von und nach Wuhan gestoppt, wo das Virus zum ersten Mal aufgetreten ist. Die Krankheit weckt Erinnerungen an das Sars-Virus, das 2002 in China ausgebrochen war und an dem fast 800 Menschen weltweit gestorben waren. Die Krankheit dürfte auch den Flugverkehr beeinträchtigen. Ab Freitag wird in China das Neujahrsfest gefeiert, bei dem viele Menschen traditionell ihre Familien besuchen und dazu auf Reisen gehen - unklar ist, ob sie nun ihre Pläne ändern. Die Aktien von Fluggesellschaften wie Air China, Qantas oder Japan Airlines gaben nach, auch der Ölpreis geriet unter Druck. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.795,44 -1,0 Topix 1.730,50 -0,8 Shanghai 2.978,44 -2,7 CSI300 4.006,59 -3,0 Hang Seng 27.755,10 -2,1 Kospi 2.246,13 -0,9 Euro/Dollar 1,1086 Pfund/Dollar 1,3136 Dollar/Yen 109,58 Dollar/Franken 0,9681 Dollar/Yuan 6,9282 Dollar/Won 1.168,00 (Reporter: Stanley White, geschrieben von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)