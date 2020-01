MÄRKTE-Asiens Börsen halten zu Beginn des Neujahrsfests inne

Frankfurt/Tokio, 24. Jan (Reuters) - Zu Beginn des chinesischen Neujahrsfests haben sich die asiatischen Börsen kaum bewegt. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Freitag 0,1 Prozent fester bei 23.827,18 Punkten aus dem Handel. In China, Taiwan und Südkorea blieben die Börsen wegen des Feiertags geschlossen. Für Gesprächsstoff sorgte weiterhin der Ausbruch des Coronavirus in China, an dem inzwischen 25 Menschen gestorben sind. "Investoren befürchten, dass der Ausbruch des Virus den privaten Konsum in China zu einem Zeitpunkt bremst, zu dem sich die Wirtschaft ohnehin abgekühlt hat", sagte Yasuo Sakuma, Chefinvestor bei Libra Investments. Die Experten der National Australia Bank gehen davon aus, dass die Lungenkrankheit die Wirtschaftsleistung in der Volksrepublik im ersten Quartal um ein Prozent bremsen könnte. "Die Auswirkungen auf die Wirtschaft könnten signifikant sein, weil das Virus zu den Neujahrsfeiern ausgebrochen ist", sagte NAB-Experte Tapas Strickland. Die Quarantänemaßnahmen der chinesischen Regierung beträfen 26 Millionen Menschen, in Peking und Macau seien die Festlichkeiten eingeschränkt worden. Auch der Disney-Freizeitpark in Shanghai muss vorläufig schließen. Gefragt waren an der japanischen Börse die Aktien von Pharmafirmen. Auf der Verkaufsliste standen dagegen die Titel von Fluggesellschaften und Konsumgüterherstellern. "Die Zahl der Toten ist bislang vergleichsweise gering, aber wir wissen nicht, wie sich die Krankheit während der Feiertage ausbreitet", sagte Hideyuki Ishiguro, Stratege beim Finanzdienstleister Daiwa Securities. Viele Chinesen nutzen die Feiertage für Reisen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.827,18 +0,1 Topix 1.730,44 +0,0 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng 27.949,64 +0,2 Kospi Kein Handel Euro/Dollar 1,1046 Pfund/Dollar 1,3128 Dollar/Yen 109,52 Dollar/Franken 0,9700 Dollar/Yuan 6,9364 Dollar/Won 1.167,80 (Reporter: Tomo Uetake und Christina Amann, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)