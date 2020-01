MÄRKTE-Börse Tokio wegen Virus-Sorgen auf Talfahrt

Frankfurt/Tokio, 27. Jan (Reuters) - Die Furcht vor wirtschaftlichen Folgen des in China grassierenden Coronavirus brockt der japanischen Börse den größten Tagesverlust seit einem halben Jahr ein. Der Nikkei-Index fiel am Montag um zwei Prozent auf 23.343,51 Punkte. Die chinesischen und einige andere Aktienmärkte der Region blieben dagegen wegen der Neujahrsfeierlichkeiten geschlossen. "Wie stark sich der Erreger ausbreiten wird, kann man noch nicht abschätzen", sagte Anlagestratege Hiroyuki Ueno von der Vermögensverwaltung Sumitomo Mitsui. "Klar ist aber, dass der Konsum in China einen Dämpfer erhalten wird." Im Kampf gegen den Virus sagte die Regierung in Peking Großveranstaltungen ab und beschränkte zur Hauptreisezeit den Verkehr. Außerdem werden die Neujahrsferien bis zum 2. Februar verlängert. Vergnügungsparks bleiben geschlossen. Vor diesem Hintergrund flogen in Japan Touristik- und Transportwerte aus den Depots. Die Titel des Reise-Veranstalters H.I.S. fielen um 6,8 Prozent und die Papiere von Keisei um 1,8 Prozent. Das Unternehmen betreibt die Bahn von der Innenstadt zum Flughafen in Tokio. Gefragt waren dagegen die Aktien von Azearth und Airtech mit Kursgewinnen von knapp 24 und gut 17 Prozent. Ersterer produziert Schutzkleidung und Letzerer Krankenhaus-Ausrüstungen zur Eindämmung von Infektionen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.343,51 -2,0 Topix 1.702,57 -1,6 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng Kein Handel Kospi Kein Handel Euro/Dollar 1,1032 Pfund/Dollar 1,3070 Dollar/Yen 109,02 Dollar/Franken 0,9707 Dollar/Yuan 6,9364 Dollar/Won 1.176,55 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)