MÄRKTE-Coronavirus macht Asiens Börsen weiter zu schaffen

Frankfurt/Sydney, 28. Jan (Reuters) - Der Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China zieht Asiens Anleger in seinen Bann. Investoren fragen sich insbesondere, wie stark die Konjunktur in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft in Mitleidenschaft gezogen wird. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Dienstag 0,6 Prozent schwächer bei 23.215,71 Punkten aus dem Handel. In China waren die Börsen geschlossen. An der Lungenkrankheit sind inzwischen mehr als 100 Menschen gestorben, Tausende sind infiziert. Die Regierung in Peking verlängerte die Feiertage zum Neujahrsfest landesweit bis zum 2. Februar, in Shanghai ist sogar bis zum 9. Februar frei. Die Millionenstadt Wuhan, in der die Erkrankung erstmals aufgetreten ist, steht unter Quarantäne. Der öffentliche Verkehr steht in Teilen des Landes still. Analysten gehen davon aus, dass vor allem die Reise- und Tourismusbranche die Folgen der Erkrankung zu spüren bekommt. "Die wirtschaftlichen Auswirkungen hängen davon ab, wie erfolgreich der Ausbruch eingedämmt werden kann", schrieben die Volkswirte der Citigroup. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.215,71 -0,6 Topix 1.692,28 -0,6 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng Kein Handel Kospi 2.176,72 -3,1 Euro/Dollar 1,1016 Pfund/Dollar 1,3034 Dollar/Yen 109,06 Dollar/Franken 0,9705 Dollar/Yuan 6,9364 Dollar/Won 1.177,27 (Reporter: Swati Pandey und Wayne Cole, geschrieben von Christina Amann redigiert von Elke Ahlswede Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)