MÄRKTE-Hongkonger Börse wegen Coronavirus tiefer - Tokio höher

Frankfurt/Tokio, 29. Jan (Reuters) - Am ersten Handelstag nach dem chinesischen Neujahrsfest geht die Hongkonger Börse in die Knie. Der dortige Leitindex verlor am Mittwoch 2,8 Prozent auf 27.168 Punkte. "Wir sehen hier den klassischen Nachholeffekt", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Die übrigen Aktienmärkte hätten bereits auf den Ausbruch des Coronavirus in China reagieren können. Vor diesem Hintergrund ging der japanische Nikkei-Index auf Erholungskurs und gewann 0,7 Prozent auf 23.379 Zähler. Die Börse Shanghai bleibt den Rest der Woche geschlossen. Da der Kursrutsch in Hongkong nicht so stark ausgefallen sei wie befürchtet, hätten einige Anleger die Gelegenheit zum Wiedereinstieg in den japanischen Aktienmarkt genutzt, sagte Takehiko Masuzawa, Chef-Händler für japanische Kunden bei der Investmentbank Macquarie. Der Nikkei hatte wegen Spekulationen auf eine Beeinträchtigung des Wirtschaftswachstums durch den Ausbruch des Coronavirus in den vergangenen Tagen knapp drei Prozent verloren. Zu den Favoriten am japanischen Aktienmarkt zählte Nippon Yusen mit einem Kursplus von 3,2 Prozent, Einem Zeitungsbericht zufolge machte die größte Reederei des Landes im abgelaufenen Quartal einen Gewinn von umgerechnet 167 Millionen Euro. Das ist der höchste Wert seit drei Jahren. Die Papiere von Unizo verteuerten sich sogar um 6,5 Prozent auf 5530 Yen, nachdem Finanzinvestor Blackstone seine Offerte für den Hotelier auf 5600 Yen je Aktie oder insgesamt umgerechnet 1,6 Milliarden Euro nachgebessert hatte. Blackstone-Rivale Lone Star bietet bislang 5100 Yen je Unizo-Titel. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.379,40 +0,7 Topix 1.699,95 +0,5 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng 27.161,72 -2,8 Kospi 2.185,28 +0,4 Euro/Dollar 1,1006 Pfund/Dollar 1,3013 Dollar/Yen 109,05 Dollar/Franken 0,9740 Dollar/Yuan 6,9364 Dollar/Won 1.176,94