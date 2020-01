MÄRKTE-Coronavirus versetzt Asiens Anleger in Angst und Schrecken

Frankfurt/Singapur, 30. Jan (Reuters) - Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China hat am Donnerstag Asiens Anleger in Angst und Schrecken versetzt. In Tokio ging der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,7 Prozent schwächer bei 22.977,75 Zählern aus dem Handel - das ist der niedrigste Stand seit mehr als zwei Monaten. In Taiwan brach der Kurs am ersten Handelstag nach den Neujahrs-Feiertagen um 5,8 Prozent ein und damit so stark wie seit Oktober 2018 nicht mehr. Der Hongkonger Hang Seng sackte um 2,4 Prozent ab. Er hat mehr als acht Prozent in den zehn Tagen verloren, in denen das Virus für Turbulenzen an den Märkten sorgt. Nach chinesischen Angaben sind bis Mittwoch 170 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben, fast 8000 sind infiziert. "Binnen weniger Tage hat das Virus die Karten neu gemischt", sagte Alan Ruskin, Stratege bei der Deutschen Bank. Zudem zeige sich, dass die Fed - wie andere auch - Schwierigkeiten damit haben werde, die möglichen Folgen des Ausbruchs einzuschätzen. Die Experten von JP Morgan vergleichen die Krankheit mit dem Sars-Virus 2002/2003, das der Wirtschaft weltweit einem Dämpfer versetzt hat. Mittlerweile sei die chinesische Wirtschaft aber deutlich größer und international stärker vernetzt, die Auswirkungen könnten deswegen auch größer ausfallen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO berät am Donnerstag darüber, ob sie angesichts der Ausbreitung des Virus einen weltweiten Gesundheitsnotstand ausrufen soll. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.977,75 -1,7 Topix 1.674,77 -1,5 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng 26.512,84 -2,4 Kospi 2.148,00 -1,7 Euro/Dollar 1,1008 Pfund/Dollar 1,3007 Dollar/Yen 108,83 Dollar/Franken 0,9722 Dollar/Yuan 6,9364 Dollar/Won 1.186,98 (Reporter: Tom Westbrook, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)