MÄRKTE-Anleger in Tokio trotz Coronavirus-Sorgen in Kauflaune

Frankfurt/Tokio, 31. Jan (Reuters) - Starke Firmenbilanzen haben den japanischen Anlegern über die Angst vor dem sich ausbreitenden Coronavirus in China hinweggeholfen. An der Börse in Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um ein Prozent auf 23.205 Punkte. Auf Wochensicht notierte er aber immer noch mehr als zwei Prozent schwächer. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent. Anleger sorgen sich weiterhin wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rief mittlerweile einen internationalen Gesundheitsnotstand aus. Damit sind schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung des Ausbruchs verbunden. Die chinesischen Börsen blieben am Freitag noch geschlossen. Für Kauflaune in Tokio sorgten eine Reihe positiv aufgenommener Geschäftsberichte. So schossen Fujitsu um zwölf Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit 18 Jahren, nachdem der Konzern seine Gewinn- und Dividendenprognosen erhöhte und ein Aktienrückkaufprogramm ankündigte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.205,18 +1,0 Topix 1.684,44 +0,6 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng 26.374,24 -0,3 Kospi 2.119,01 -1,4 Euro/Dollar 1,1026 Pfund/Dollar 1,3122 Dollar/Yen 109,03 Dollar/Franken 0,9700 Dollar/Yuan 6,9364 Dollar/Won 1.191,25 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)