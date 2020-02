MÄRKTE-Asien-Börsen auf Erholungskurs - Coronavirus weiter im Fokus

* Börse in Shanghai legt wieder zu * Nikkei 0,5 Prozent höher Frankfurt/Tokio, 04. Feb (Reuters) - Nach dem Kursrutsch am Wochenanfang haben die Aktienmärkte in Asien am Dienstag wieder zugelegt. Die Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus-Ausbruchs ebbten etwas ab. Chinas Zentralbank kündigte an, der Wirtschaft zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, um die Auswirkungen auf Unternehmen abzumildern. Auch die Behörden versuchten mit Unterstützungsmaßnahmen gegenzusteuern. "Da die epidemische Lage kritisch bleibt, muss der Markt aber erst noch davon überzeugt werden, dass diese Maßnahmen auch greifen", erklärten die Experten der Commerzbank. Die Börse in Shanghai legte 1,3 Prozent zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen kletterte 2,6 Prozent nach oben. Am ersten Handelstag nach den verlängerten Feiertagen rund um das chinesische Neujahrsfest war die Börse in Shanghai am Montag fast acht Prozent abgerutscht. Die Erholung der Kurse in China sorgte auch in Tokio für Zuversicht. Der Nikkei-Index stieg 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte dagegen 0,6 Prozent tiefer. Unsicherheit herrscht noch immer über die tatsächlichen wirtschaftlichen Folgen des Virus. Im Blick der Investoren sind insbesondere die Schritte der chinesischen Zentralbank mit Bargeld und der Senkung von Kreditzinsen die Folgen für die chinesische Wirtschaft abzuschwächen. "Angesichts des Ausmaßes der Stilllegungen in China sowie des raschen Anstiegs des Virus, der wahrscheinlich bis März oder April andauern wird, sind erhebliche Einbußen für China und das regionale Wachstum sehr wahrscheinlich", sagte JPMorgan-Ökonom Joseph Lupton. "Wir gehen davon aus, dass die Fiskalpolitik nicht nur die Finanzierungsbelastungen überbrückt, sondern auch das Wachstum ankurbeln muss, sobald die Ansteckungsgefahr unter Kontrolle ist." Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.084,59 +0,5 Topix 1.684,24 +0,7 Shanghai 2.783,29 +1,3 CSI300 3.785,64 +2,6 Hang Seng 26.675,24 +1,2 Kospi 2.157,90 +1,8 Euro/Dollar 1,1049 Pfund/Dollar 1,2945 Dollar/Yen 108,89 Dollar/Franken 0,9679 Dollar/Yuan 6,9917 Dollar/Won 1.187,41 (Reporter: Wayne Cole, Tomo Uetake; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)