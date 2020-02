MÄRKTE-Asiatische Anleger zeigen sich vorsichtig optimistisch

Tokio, 05. Feb (Reuters) - Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch stabil gezeigt. Die Hoffnung auf zusätzliche Impulse zur Abmilderung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs hob trotz des Risikos einer weiteren Ausbreitung der Epidemie die Stimmung der Anleger. China und andere Länder haben in dem Versuch das Virus einzudämmen Reisebeschränkungen verhängt, Unternehmen Produktionsstätten und Filialen geschlossen, Flugverbindungen nach China sind ausgesetzt. Die wirtschaftlichen Folgen für die zweitgrößte Volkswirtschaft könnte das verlangsamte Wirtschaftswachstum weiter bremsen. Viele Investoren argumentieren, dass jede Verlangsamung vorübergehend sein würde und dass die politischen Schritte Chinas Grund genug seien, optimistisch in Bezug auf die Wachstumsaussichten zu bleiben - aber bisher hat China keinen Weg gefunden, die Ausbreitung des Virus zu stoppen. “Wir werden einen starken Tag in Asien haben, aber ob dies die Umkehrung eines Abwärtstrends ist, bleibt abzuwarten”, sagte Michael McCarthy, Chefmarktstratege bei CMC Markets in Sydney. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,2 Prozent höher bei 23.349 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1 Prozent und lag bei 1702 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 2,1 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 109,47 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0037 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9697 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1034 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0701 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3015 Dollar. (Reporter: Bearbeitet von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2888 5120.)