MÄRKTE-Asiatische Aktienmärkte legen weiter zu

* Anleger wieder zuversichtlicher * Fallende Wachstumsrate bei Infektionen * Börse in Shanghai 1,3 Prozent höher Frankfurt/Tokio, 05. Feb (Reuters) - Trotz steigender Infektionszahlen beim Coronavirus greifen Anleger in Fernost bei Aktien wieder zu. Vor allem die Aussicht auf zusätzliche Impulse zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Epidemie hob am Mittwoch die Kauflaune der Anleger. "Nachdem die Virus-Angst Anfang der Woche am Markt wie eine Bombe eingeschlagen hatte, hat sich die Stimmung in den letzten 24 Stunden beträchtlich aufgehellt", sagte Commerzbank-Analyst Hao Zhou. Positiv werde vor allem gewertet, dass trotz der täglich steigenden Krankheitsfälle, die Wachstumsrate der Infektionen abnehme. Die aktuelle Zuversicht könnte aber schnell wieder von Sorgen überschattet werden. Noch immer sei der Schaden für China und die Folgen für die globalen Konjunkturaussichten nicht abschätzbar, betonen Experten. Um das Virus einzudämmen, haben China und andere Länder Reisebeschränkungen verhängt und Konzerne Fabriken sowie Filialen geschlossen. Flugverbindungen nach China sind ausgesetzt. Die wirtschaftlichen Folgen für die zweitgrößte Volkswirtschaft könnte das verlangsamte Wirtschaftswachstum weiter bremsen. Chinas Zentralbank versucht sich dagegen zu stemmen. Die Börse in Shanghai zog 1,3 Prozent an. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen legte 1,1 Prozent zu. Der Nikkei-Index stieg ein Prozent auf 23.320 Punkte. Auch in weiteren asiatischen Ländern kehrte die Zuversicht zurück. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte 2,1 Prozent zu. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.319,56 +1,0 Topix 1.701,83 +1,0 Shanghai 2.818,09 +1,3 CSI300 3.828,53 +1,1 Hang Seng 26.754,60 +0,3 Kospi 2.165,63 +0,4 Euro/Dollar 1,1036 Pfund/Dollar 1,3012 Dollar/Yen 109,33 Dollar/Franken 0,9687 Dollar/Yuan 6,9984 Dollar/Won 1.191,14 (Reporter: Stanley White; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)