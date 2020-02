MÄRKTE-Chinas Zollsenkungen geben Asiens Börsen Auftrieb

Frankfurt/Tokio, 06. Feb (Reuters) - Die Halbierung chinesischer Zölle auf bestimmte US-Waren hebt die Stimmung der asiatischen Aktienanleger. Die Börse Shanghai stieg am Donnerstag um 1,6 Prozent auf 2862 Punkte, der japanische Nikkei-Index gewann 2,4 Prozent auf 23.874 Zähler. Die Zollsenkung komme nicht überraschend, sagte Anlagestratege Tomo-o Kinoshita vom Vermögensverwalter Invesco. Schließlich habe sich die Regierung in Peking im Handelsabkommen mit den USA verpflichtet, die Importe von US-Waren deutlich zu steigern. Der Zeitpunkt deute darauf hin, dass die Behörden die chinesische Wirtschaft stützen wollten, deren Wachstum vom Ausbruch des Coronavirus gedämpft werde. Japans Aktien erhielten Börsianern zufolge zusätzlichen Auftrieb von den Kursgewinnen der Wall Street und von Firmenbilanzen. Zu den Favoriten zählte Pan Pacific mit einem Kursplus von knapp 18 Prozent. Die Mutter der Discounter-Kette Don Quijote hob ihre Gewinnziele für das Gesamtjahr an. Die Papiere von Z Holdings gewannen sechs Prozent. Die Internetfirma steigerte ihren Quartalsgewinn um sieben Prozent auf umgerechnet 621 Millionen Euro. Wegen einer rund 400 Millionen Euro schweren Abschreibungen brachen die Titel von DeNA dagegen um knapp zehn Prozent ein. Der Absatz der gemeinsam mit Nintendo entwickelten Videospiele "Mario Kart Tour" und "Pokemon Masters" blieb bislang hinter den Erwartungen zurück. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.873,59 +2,4 Topix 1.736,98 +2,1 Shanghai 2.863,98 +1,6 CSI300 3.895,12 +1,7 Hang Seng 27.490,58 +2,6 Kospi 2.227,94 +2,9 Euro/Dollar 1,0998 Pfund/Dollar 1,2984 Dollar/Yen 109,86 Dollar/Franken 0,9732 Dollar/Yuan 6,9714 Dollar/Won 1.181,22 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)