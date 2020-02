MÄRKTE-Coronavirus-Sorgen bremsen Asiens Börsen aus

Frankfurt/Tokio, 07. Feb (Reuters) - Wieder aufgeflammte Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus-Ausbruchs bereiten der Erholung der asiatischen Börsen ein vorläufiges Ende. Der japanische Nikkei-Index verlor am Freitag 0,2 Prozent auf 23.828 Punkte und die Börse Shanghai knapp im Minus bei 2866 Zählern. "Während sich das Virus weiter ausbreitet, erleben diejenigen Branchen, die Störungen durch den Ausbruch des Erregers am stärksten ausgeliefert sind, die größten Kursausschläge", schrieben die Analysten des Vermögensverwalters T Rowe Price. Sie achteten daher darauf, mit welchen Maßnahmen die chinesische Regierung diesen Sektoren unter die Arme greife. Vor diesem Hintergrund warnte Nintendo, Verzögerungen bei der Produktion der Spielekonsole "Switch" seien angesichts der Fabrikschließungen in China unvermeidlich. Die Aktien des japanischen Videospiele-Spezialisten fielen um ein Prozent. Die Titel von Olympus stiegen in Tokio dagegen um knapp zehn Prozent. Die Medizintechnikfirma vervierfachte ihren operativen Gewinn in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf umgerechnet 650 Millionen Euro. Das ist den Angaben zufolge der höchste Wert der Firmengeschichte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.827,98 -0,2 Topix 1.732,14 -0,3 Shanghai 2.867,78 +0,0 CSI300 3.890,58 -0,2 Hang Seng 27.307,40 -0,7 Kospi 2.211,95 -0,7 Euro/Dollar 1,0974 Pfund/Dollar 1,2939 Dollar/Yen 109,94 Dollar/Franken 0,9748 Dollar/Yuan 6,9805 Dollar/Won 1.186,34 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)