MÄRKTE-Virus-Sorgen machen Asiens Börsen zu schaffen

Frankfurt/Tokio, 10. Feb (Reuters) - Aus Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus-Ausbruchs fassen Anleger asiatische Aktien weiterhin nur mit spitzen Fingern an. Der japanische Nikkei-Index fiel am Montag um 0,6 Prozent auf 23.686 Punkte. Zum Ende der Zwangsferien für chinesische Firmen hielt sich die Börse Shanghai dagegen 0,5 Prozent im Plus bei 2890 Zählern. Die Lockerung der virusbedingten Beschränkungen durch die Regierung in Peking scheine aber eher symbolischer Natur als ein Zeichen für eine Entspannung der Lage, sagte Analyst James McGlew vom Brokerhaus Argonaut. "Eine Abschwächung der Epidemie ist nicht in Sicht", warnte Anlagestratege Nobuhiko Kuramochi von der Investmentbank Mizhuo. Außerdem ließen sich die wirtschaftlichen Folgen bislang kaum abschätzen. Parallel dazu drückten enttäuschende Firmenbilanzen auf die Stimmung in Tokio. Nach Bekanntgabe eines Gewinneinbruchs um die Hälfte rutschten die Aktien des Kamera-Herstellers Nikon um bis zu 6,1 Prozent auf 1256 Yen ab und waren so billig wie zuletzt vor knapp elf Jahren. Die Titel von Nippon Steel büßten 0,6 Prozent ein. Wegen eines erwarteten Rekordverlustes von umgerechnet 3,7 Milliarden Euro im laufenden Geschäftsjahr macht der weltweit drittgrößte Stahlkocher drei Hochöfen dicht. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.685,98 -0,6 Topix 1.719,64 -0,7 Shanghai 2.890,49 +0,5 CSI300 3.916,01 +0,4 Hang Seng 27.224,65 -0,7 Kospi 2.201,07 -0,5 Euro/Dollar 1,0952 Pfund/Dollar 1,2893 Dollar/Yen 109,79 Dollar/Franken 0,9775 Dollar/Yuan 6,9797 Dollar/Won 1.187,03 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)