MÄRKTE-Asien-Börsen folgen positiven US-Vorgaben

Frankfurt/Sydney, 11. Feb (Reuters) - Die asiatischen Aktienmärkte haben nach den positiven Vorgaben aus den USA zugelegt. Die Sorgen vor den Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs in China rückten etwas in den Hintergrund. Allerdings verwiesen einige Analysten am Dienstag darauf, dass die Fabriken in China nach dem Ende der Zwangspause nur langsam wieder in Schwung kämen. Investoren könnten die wirtschaftlichen Folgen der Epidemie unterschätzen. Die Fachleute der US-Bank JP Morgan kappten ihre Konjunkturprognose für China für das erste Quartal. "Der Coronavirus-Ausbruch hat die Dynamik der chinesischen Wirtschaft komplett geändert." Entscheidend sei nun, wie lange es dauere, bis die Produktion wieder auf vollen Touren laufe. In China legten die Kurse an der Börse in Shanghai um 0,5 Prozent zu, der Index der wichtigsten Aktien in Shanghai und Shenzhen gewann 1,1 Prozent. Die Tokioter Börse war wegen eines Feiertags geschlossen. Vor der zweitägigen Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Kongress legte der Dollar zu. Der Euro notierte im Gegenzug so niedrig wie seit vier Monaten nicht mehr. Experten gehen davon aus, dass Powell vor den Abgeordneten bekräftigt, dass die US-Wirtschaft in einer guten Verfassung sei. Zugleich werde er wohl betonen, dass die Zinsen angesichts der geringen Inflation niedrig bleiben dürften. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 2.901,21 +0,4 CSI300 3.953,25 +1,0 Hang Seng 27.603,16 +1,3 Kospi 2.223,12 +1,0 Euro/Dollar 1,0910 Pfund/Dollar 1,2916 Dollar/Yen 109,89 Dollar/Franken 0,9782 Dollar/Yuan 6,9733 Dollar/Won 1.181,63