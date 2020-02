MÄRKTE-Sinkende Infektionszahlen geben Asien-Börsen Schwung

* China erwartet Epidemie-Höhepunkt im Februar * Börsen in Shanghai und Tokio legen zu * Softbank-Papiere im Höhenflug Frankfurt/Tokio, 12. Feb (Reuters) - Die rückläufigen Zahlen der Neuinfektionen bei der Coronavirus-Epidemie in China sorgen an den asiatischen Aktienmärkten für Rückenwind. "Zwei Dinge geben Anlass zu Optimismus", sagte Ökonom Vishnu Varathan von der Mizuho Bank in Singapur. "Die Infektionsrate verlangsamt sich und die Zahl der Genesungen steigt schneller als die der Todesfälle." Die chinesischen Behörden gehen davon aus, dass die durch das neue Virus mit dem offiziellen Namen "COVID-19" ausgelöste Epidemie diesen Monat ihren Höhepunkt erreichen wird. Die Zahl der Todesfälle in China ist zuletzt um 97 auf 1113 gestiegen, die Zahl der Neuinfektionen um 2015 auf 44.653. Die wirtschaftlichen Folgen sind noch immer unklar. Die chinesische Börse in Shanghai zog am Mittwoch 0,9 Prozent an. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen legte 0,8 Prozent zu. In Tokio gewann der Nikkei-Index 0,7 Prozent auf 23.861 Punkte. Die Aktie des japanischen Technologie-Investors Softbank sprang rund zwölf Prozent nach oben und sorgte in der Branche für Auftrieb. Ein US-Gericht hatte am Vortag den milliardenschweren Zusammenschluss der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem amerikanischen Rivalen Sprint genehmigt, an dem Softbank beteiligt ist. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.861,21 +0,7 Topix 1.718,92 +0,0 Shanghai 2.926,90 +0,9 CSI300 3.984,43 +0,8 Hang Seng 27.879,45 +1,1 Kospi 2.238,38 +0,7 Euro/Dollar 1,0911 Pfund/Dollar 1,2964 Dollar/Yen 109,89 Dollar/Franken 0,9761 Dollar/Yuan 6,9660 Dollar/Won 1.178,24 (Reporter: Stanley White; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)