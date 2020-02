MÄRKTE-Neue Coronavirus-Infektionen verunsichern Asiens Börsen

Frankfurt/Singapur, 13. Feb (Reuters) - Der sprunghafte Anstieg der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in China und die steigende Zahl der Toten hat die asiatischen Börsen aus dem Tritt gebracht. Investoren brachten ihr Geld in Sicherheit und griffen zu Gold oder der japanischen Währung Yen. Aktien waren dagegen nicht gefragt. Der Tokioter Nikkei-Index ging am Donnerstag 0,1 Prozent schwächer bei 23.827,73 Punkten aus dem Handel. In China gaben die Kurse ebenfalls nach. Die chinesische Provinz Hubei, die das Epizentrum der Epidemie ist, meldete doppelt so viele Todesfälle wie am Vortag und fast 15.000 Neuinfektionen. Grund für die hohe Zahl an Neuninfektionen sollen auch neue Diagnoseverfahren sein. Allerdings sei der Anstieg der Krankheitsfälle vor allem auf Hubei begrenzt, sagte Frank Benzimra, Chefstratege für Asien bei Societe Generale. "Ich sehe deswegen keine Panik." Einige Anleger nutzten vielmehr die Nachrichten zu Gewinnmitnahmen. Kursgewinne verzeichneten dagegen Werte, die als sichere Anlagehäfen gelten: So fiel die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen unter 1,6 Prozent, der Yen lag bei mehr als 110 Yen für einen Dollar, Gold verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 1575,34 Dollar. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.827,73 -0,1 Topix 1.713,08 -0,3 Shanghai 2.908,82 -0,6 CSI300 3.962,43 -0,6 Hang Seng 27.754,60 -0,3 Kospi 2.232,96 -0,2 Euro/Dollar 1,0871 Pfund/Dollar 1,2950 Dollar/Yen 109,76 Dollar/Franken 0,9770 Dollar/Yuan 6,9840 Dollar/Won 1.182,94 (Reporter: Tom Westbrook und Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)