MÄRKTE-Virus-Sorgen belasten Börse Tokio - Shanghai im Plus

Tokio, 14. Feb (Reuters) - Wieder aufgeflammte Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie machen dem japanischen Aktienmarkt zu schaffen. Der Nikkei-Index verlor am Freitag 0,6 Prozent auf 23.688 Punkte. Die Ausbreitung des Erregers scheine seinen Höhepunkt noch nicht überschritten zu haben, sagte Norihiro Fujito, Chef-Anlagestratege bei der Investmentbank Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. Die Börse Shanghai hielt sich dagegen 0,4 Prozent im Plus bei 2917 Zählern. "China lockert bereits seine Geldpolitik und weitere Konjunkturhilfen sich wahrscheinlich", sagte Anlagestratege Yukino Yamada vom Brokerhaus Daiwa. Bei den Aktienwerten rückte Nissan ins Rampenlicht. Die Titel des japanischen Autobauers fielen zeitweise um rund zehn Prozent auf ein Zehneinhalb-Jahres-Tief von 511 Yen. Das ist der größte Tagesverlust seit mehr als sechs Jahren. Das Unternehmen schreibt erstmals seit einem knappen Jahrzehnt rote Zahlen und halbierte seine Gewinnziele. Die Papiere von Toshiba verteuerten sich um 2,3 Prozent. Der Mischkonzern steigerte dank seines Sanierungskurses den Betriebsgewinn in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres um 662 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.687,59 -0,6 Topix 1.702,87 -0,6 Shanghai 2.917,01 +0,4 CSI300 3.987,73 +0,7 Hang Seng 27.821,57 +0,3 Kospi 2.243,59 +0,5 Euro/Dollar 1,0837 Pfund/Dollar 1,3051 Dollar/Yen 109,81 Dollar/Franken 0,9800 Dollar/Yuan 6,9842 Dollar/Won 1.182,74 (Reporter: Hideyuki Sano, Hakan Ersen, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)