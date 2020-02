MÄRKTE-Apple verschreckt Asien-Anleger mit Umsatzwarnung wegen Coronavirus

Frankfurt/Tokio, 18. Feb (Reuters) - Apple verunsichert mit seiner Umsatzwarnung die Anleger in Fernost. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index sackte am Dienstag um 1,4 Prozent ab auf 23.193,80 Punkte, die chinesischen Börsen lagen ebenfalls im Minus. Der iPhone-Hersteller geht wegen der Coronavirus-Epidemie in China nicht mehr davon aus, seine erst vor drei Wochen vorgelegten Umsatzziele zu erreichen. "Apple räumt ein, dass die geschäftliche Erholung sich verzögern könnte, was möglicherweise bedeutet, dass die Auswirkungen des Coronavirus über das laufende Quartal hinaus zu spüren sein könnten", sagte Norihiro Fujito, Chefstratege beim Finanzdienstleister Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Vor allem Technologiewerte gerieten in Asien unter Druck. So gaben in Südkorea die Papiere von Samsung Electronics 2,8 Prozent nach, die Titel von Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,9 Prozent sowie die Sony-Aktien in Tokio 2,5 Prozent. In China sank zwar am Montag die Zahl der Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus auf 1886 von 2048 am Tag zuvor. Die Weltgesundheitsorganisation warnte aber davor, dass immer noch "jedes Szenario auf dem Tisch" sei. Um die Krankheit einzudämmen, stehen in China Millionenstädte unter Quarantäne, Fabriken stehen still und der Verkehr ist unterbrochen. Viele Wanderarbeiter kommen nach den Neujahrsferien nicht zu ihren Arbeitsplätzen zurück. "Es dauert länger als erwartet, dass die Reise-Einschränkungen aufgehoben werden. Ursprünglich waren wir von Ende Februar ausgegangen, so dass sich die Produktion im März normalisieren kann. Doch das scheint nun schwierig", sagte Analyst Ei Kaku vom Finanzdienstleister Nomura Securities. Zugleich waren Anleihen gefragt. Die Rendite der zehnjährigen US-Papiere sank um 4,2 Basispunkte auf 1,546 Prozent. Gold verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 1587,30 Dollar. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.193,80 -1,4 Topix 1.665,71 -1,3 Shanghai 2.984,89 +0,0 CSI300 4.057,97 -0,5 Hang Seng 27.573,49 -1,4 Kospi 2.208,88 -1,5 Euro/Dollar 1,0834 Pfund/Dollar 1,2996 Dollar/Yen 109,73 Dollar/Franken 0,9801 Dollar/Yuan 7,0039 Dollar/Won 1.189,71 (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)