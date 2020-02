MÄRKTE-Asien-Anleger schöpfen neue Hoffnung in Virus-Krise

* Nikkei legt 0,9 Prozent zu * Apple-Zulieferer machen wieder Boden gut * Corona-Unsicherheit bleibt Frankfurt/Tokio, 19. Feb (Reuters) - Sinkende Neuinfektionszahlen bei der Coronavirus-Epidemie in China haben Anleger an den asiatischen Börsen am Mittwoch wieder zuversichtlicher gestimmt. Die am Tag zuvor durch die Umsatzwarnung von Apple ausgelöste Sorge vor einem nachhaltigen Schlag für die Weltwirtschaft trat etwas in den Hintergrund. Investoren vertrauten darauf, dass China mit ausreichenden Mitteln gegensteuern werde. "Alle Bedenken der Anleger wegen der Auswirkungen des Virus auf die globale Wirtschaft werden durch die Erwartung ausgeglichen, dass weltweit Zentralbanken zur Rettung herbeieilen werden", sagte Marktstratege Michael McCarthy vom Online-Broker CMC Markets. In Tokio legte der Nikkei-Index 0,9 Prozent auf 23.400 Punkte zu. Nach der Apple-Warnung machten vor allem Hersteller von Halbleitern und Elektroteilen wieder Boden gut. Auch Zulieferer des iPhone-Herstellers wie Murata legten zu. Die Zuwächse wurden aber durch die anhaltende Sorge der Investoren begrenzt, dass nach der Erhöhung der Mehrwertsteuer nun die Coronavirus-Epidemie die japanische Wirtschaft belastet. In China lag der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen 0,2 Prozent im Minus. Auch die Börse in Shanghai gab leicht nach. Der Leitindex in Australien zog dagegen 0,4 Prozent an. Die südkoreanische Börse in Seoul notierte wenig verändert. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans lag rund ein Prozent im Minus. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.400,70 +0,9 Topix 1.671,86 +0,4 Shanghai 2.975,40 -0,3 CSI300 4.051,31 -0,2 Hang Seng 27.641,28 +0,4 Kospi 2.210,34 +0,1 Euro/Dollar 1,0799 Pfund/Dollar 1,2995 Dollar/Yen 110,08 Dollar/Franken 0,9831 Dollar/Yuan 6,9935 Dollar/Won 1.188,24 (Reporter: Stanley White; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)