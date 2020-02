MÄRKTE-Virus-Sorgen halten Asiens Anleger im Griff - Zinssenkung in China

Frankfurt/Tokio, 20. Feb (Reuters) - Die Coronavirus-Epidemie sorgt weiter für Verunsicherung an den Börsen in Asien. Zwar ging die Zahl der Neuinfektionen in China zurück. Zugleich wurden aber mehr mehrere Erkrankungen in Südkorea gemeldet, und in Japan starben zwei Personen an der Krankheit. Zudem verbreitet sich das Virus Wissenschaftlern zufolge wohl ähnlich schnell wie die Grippe und damit schneller als etwa das SARS-Virus bei der Epidemie 2002/2003. Der MSCI-Index für die asiatischen Aktienmärkte ohne Japan gab am Donnerstag nach, der Hang Seng aus Hongkong sank um 0,3 Prozent, der südkoreanische Kospi verlor 0,7 Prozent. In China legten die Kurse dagegen kräftig zu: Der CSI300 der wichtigsten Werte in Shanghai und Shenzhen gewann mehr als zwei Prozent, der Index der Börse Shanghai 1,6 Prozent. Die chinesische Notenbank hat zuvor den Leitzins wie erwartet gesenkt, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie abzufedern. Der Tokioter Nikkei-Index schloss 0,3 Prozent fester. Er wurde vom Kursverfall des Yen gestützt. Die japanische Währung war am Mittwoch abgestürzt, ein Dollar wurde mit 111,52 Yen gehandelt, 24 Stunden davor waren es noch weniger als 110 Yen. Davon profitierten vor allem die Exportwerte. Bei Händlern sorgte der Kurssturz des Yen für Gesprächsstoff. "Die Nähe zu China und die Abhängigkeit von der Volksrepublik waren nicht hilfreich", sagte Shafali Sachdev, Währungsexperte bei BNP Paribas Wealth Management. Die sonst üblichen Gesetze gälten nicht mehr. "Wir müssen die Virus-Geschichte abwarten, um zu sehen, ob der Yen seine Position als sicherer Hafen zurückerobert." Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.479,15 +0,3 Topix 1.674,48 +0,2 Shanghai 3.031,06 +1,9 CSI300 4.146,30 +2,3 Hang Seng 27.613,95 -0,2 Kospi 2.195,50 -0,7 Euro/Dollar 1,0789 Pfund/Dollar 1,2902 Dollar/Yen 111,51 Dollar/Franken 0,9839 Dollar/Yuan 7,0133 Dollar/Won 1.198,58 (Reporterin: Christina Amann, red. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)