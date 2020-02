MÄRKTE-Virus-Sorgen setzen Japans Börse zu - Shanghai stabil

Frankfurt/Tokio, 21. Feb (Reuters) - Aus Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie ziehen sich Anleger aus asiatischen Aktienmärkten zurück. Der japanische Nikkei-Index fiel am Freitag um 0,4 Prozent auf 23.387 Punkte. Die südkoreanische Börse verlor 1,5 Prozent auf 2163 Zähler. Die Börse Shanghai legte dagegen dank Spekulationen auf weitere Konjunkturhilfen der Regierung und der Notenbank 0,3 Prozent auf 3040 Stellen zu. "Wegen der neuen Coronavirus-Fälle in Südkorea und Japan bekommen einige Leute kalte Füße", sagte David Bloom, Devisen-Chef der Bank HSBC. Dies bekomme auch die japanische Währung zu spüren, die üblicherweise in Krisensituationen als "sicherer Hafen" angesteuert werde. Der Dollar kostete am Freitag 111,95 Yen und blieb damit auf Tuchfühlung mit seinem Zehn-Monats-Hoch vom Donnerstag. Zu den japanischen Leidtragenden des Virus-Ausbruchs zählte Oriental Land. Die Aktien des Betreibers des Tokyo Disney Resort verloren 2,5 Prozent, weil Besucher wegen des Virus-Ausbruchs Freizeitparks zunehmend meiden. Gefragt waren dagegen Internetfirmen wie Z Holdings und Rakuten. Deren Titel verteuerten sich um jeweils mehr als vier Prozent, weil Konferenzen und Seminare verstärkt online abgehalten werden. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.386,74 -0,4 Topix 1.674,00 +0,0 Shanghai 3.039,67 +0,3 CSI300 4.149,49 +0,1 Hang Seng 27.328,01 -1,0 Kospi 2.162,84 -1,5 Euro/Dollar 1,0795 Pfund/Dollar 1,2888 Dollar/Yen 111,89 Dollar/Franken 0,9826 Dollar/Yuan 7,0305 Dollar/Won 1.209,86 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)