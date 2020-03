MÄRKTE-Asiens Börsen dank Zinssenkungsfantasie im Aufwind

Tokio, 02. Mrz (Reuters) - In der Hoffnung auf einen Konjunkturschub durch Zinssenkungen der großen Notenbanken kehren Anleger in die asiatischen Aktienmärkte zurück. Der japanische Nikkei-Index stieg am Montag um ein Prozent auf 21.344 Punkte, nachdem er wegen enttäuschender chinesischer Konjunkturdaten zunächst auf ein Sechs-Monats-Tief von 20.8734,29 Zählern gefallen war. Die Börse Shanghai legte mit einem Plus von 3,1 Prozent auf 2971 Stellen so stark zu wie zuletzt vor einem Jahr. Börsianer werteten die Ankündigung der US-Notenbank Fed vom Freitag, angemessen auf die Coronavirus-Epidemie reagieren zu wollen, als klaren Hinweis auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik. Gleiches gelte für Äußerungen der Bank von Japan (BoJ). Mut mache Anlegern auch die abnehmende Zahl von Neuinfektionen in China, dem Epizentrum der Coronavirus-Krise. Vor diesem Hintergrund gingen vor allem konjunkturabhängige Werte auf Erholungskurs. In Japan gewannen die Aktien der Technologiefirmen Tokyo Electron, Advantest und Sony bis zu fünf Prozent. Die Titel von Rakuten fielen dagegen um 1,3 Prozent. Die japanische Finanzaufsicht will dem Online-Händler kostenlose Auslieferungen verbieten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.344,08 +1,0 Topix 1.525,87 +1,0 Shanghai 2.970,93 +3,2 CSI300 4.069,67 +3,3 Hang Seng 26.288,71 +0,6 Kospi 2.002,51 +0,8 Euro/Dollar 1,1051 Pfund/Dollar 1,2836 Dollar/Yen 108,29 Dollar/Franken 0,9640 Dollar/Yuan 6,9707 Dollar/Won 1.192,84 (Reporter: Tom Westbrook, Swati Pandey, Hakan Ersen, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)