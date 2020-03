MÄRKTE-Anleger in Asien setzen auf Schützenhilfe durch Notenbanken

* Märkte in China setzen auf Unterstützung * Nikkei gibt nach * Erklärung der G7 im Fokus Frankfurt/Tokio, 03. Mrz (Reuters) - Nach den massiven Verlusten in der vergangenen Woche haben die Anleger in Asien bei Aktien wieder zugegriffen. Für Kursgewinne sorgten am Dienstag insbesondere Erwartungen, dass es für die durch den Ausbruch des Coronavirus gebeutelten Volkswirtschaften Unterstützung durch die Notenbanken sowie Konjunkturhilfen der Regierungen geben werde. Die australische Zentralbank reagierte bereits und senkte ihren Leitzins auf ein Rekordtief. Im Fokus der Anleger stand zudem eine erwartete Erklärung der sieben führenden Industrienationen (G7) zu Unterstützungsmaßnahmen. Einem Insider zufolge peilen die G7 bislang keine gezielten Forderungen zu Wirtschaftshilfen an. Die Börse in Shanghai zog 0,7 Prozent an. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,9 Prozent. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gab 1,2 Prozent nach. Hier drückten die schwindenden Aussichten auf eine koordinierte Zinssenkung der G7 auf die Stimmung. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.082,73 -1,2 Topix 1.505,12 -1,4 Shanghai 2.992,90 +0,7 CSI300 4.091,36 +0,5 Hang Seng 26.348,61 +0,2 Kospi 2.014,15 +0,6 Euro/Dollar 1,1123 Pfund/Dollar 1,2789 Dollar/Yen 108,06 Dollar/Franken 0,9583 Dollar/Yuan 6,9762 Dollar/Won 1.193,13 (Reporter: Hideyuki Sano; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168)