MÄRKTE-Asiatische Börsen ziehen nach unerwartetem Fed-Entscheid an

Singapur, 04. Mrz (Reuters) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch nach dem überraschenden Zinsentscheid der US-Notenbank (Fed) leicht angezogen und kämpfen um Halt. Die US-Notenbank setzte den Schlüsselsatz außerplanmäßig um einen halben Prozentpunkt herab. Die Wall Street bekam durch die Geldpolitik der Fed Rückenwind - allerdings nur kurz. Kerry Craig, Stratege bei J.P. Morgan Asset Management in Melbourne, sieht das Risiko einer ähnliche Reaktion in Asien: “Der Versuch der US-Notenbank, den Markt zu überraschen, könnte fehlschlagen. Während die Aktion darauf abzielte, das Vertrauen der Marktlage zu stabilisieren, könnte die Schärfe ihrer Reaktion und der überraschende Zeitpunkt des Schritts so interpretiert werden, dass die Fed viel mehr über die wirtschaftlichen Auswirkungen besorgt ist als zunächst angenommen.”

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 21.146 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 1508 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,8 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,3 Prozent auf 107,40 Yen und gab 0,4 Prozent auf 6,9317 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9567 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1156 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0678 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2809 Dollar.