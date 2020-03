MÄRKTE-Asiens Börsen im Aufwind - Aber Virus-Sorgen halten an

Frankfurt/Tokio, 05. Mrz (Reuters) - Ermuntert von den Kursgewinnen an der Wall Street kehren Anleger auch in die asiatischen Aktienmärkte zurück. Mut schöpften sie am Donnerstag außerdem aus angekündigten Konjunkturprogrammen von Regierungen und Internationalem Währungsfonds (IWF). Der japanische Nikkei-Index stieg um 1,1 Prozent auf 21.329 Punkte. Die Börse Shanghai gewann zwei Prozent auf 3072 Zähler. Eine größere Erholung sei aber erst dann zu erwarten, wenn es eine deutliche Entspannung bei der Coronavirus-Epidemie gebe, sagte Takashi Hiroki, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses Monex. Zu den Favoriten am japanischen Aktienmarkt zählten Pharmafirmen wie Kyowa Kirin, Meji und Takeda mit Kursgewinnen von bis zu 4,5 Prozent. Letztere hatten angekündigt, ein Mittel gegen das Coronavirus zu entwickeln. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.329,12 +1,1 Topix 1.515,71 +0,9 Shanghai 3.071,68 +2,0 CSI300 4.206,73 +2,2 Hang Seng 26.770,92 +2,1 Kospi 2.085,26 +1,3 Euro/Dollar 1,1135 Pfund/Dollar 1,2877 Dollar/Yen 107,31 Dollar/Franken 0,9562 Dollar/Yuan 6,9366 Dollar/Won 1.183,43 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)