MÄRKTE-Ausverkauf an Asiens Börsen - Furcht vor längerer Rezession

Frankfurt/Tokio, 06. Mrz (Reuters) - Die Anleger in Fernost haben aus Furcht vor einer länger anhaltenden Wirtschaftskrise wegen des Coronavirus in Scharen dem Aktienmarkt den Rücken gekehrt. Die Ausbreitung des Virus in den USA, Europa und Großbritannien schürte Sorgen, dass der Wirtschaftsabschwung stärker ausfallen könnte als zunächst angenommen. Viele Investoren brachten ihr Geld am US-Anleihemarkt in Sicherheit. "Wenn man sich die Inflation in den USA ansieht, dann sind die Renditen zu gering, und eigentlich würde ich deswegen keine US-Staatsanleihen kaufen", sagte Ayako Sera, Marktstratege bei der Sumitomo Mitsui Trust Bank in Tokio. "Aber die Tatsache, dass andere Leute kaufen, zeigt den sehr starken Wunsch, aus riskanten Anlagen auszusteigen. Das ist eine Panik." In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 2,7 Prozent tiefer bei 20.749,75 Punkten. Er notiert damit auf dem niedrigsten Stand seit September 2019. Binnen Wochenfrist gab er 1,9 Prozent nach, das ist der vierte Wochenverluste in Folge. Die Börse in Hongkong verlor gut zwei Prozent, die Kurse in China gaben gut ein Prozent nach. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen fiel zeitweise auf ein Rekordtief von 0,808 Prozent - gut 0,1 Prozentpunkte weniger als am Donnerstag. Am Markt wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed nach ihrer außerordentlichen Zinssenkung vom Dienstag nachlegt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.749,75 -2,7 Topix 1.471,46 -2,9 Shanghai 3.040,22 -1,0 CSI300 4.146,04 -1,4 Hang Seng 26.173,09 -2,2 Kospi 2.040,22 -2,2 Euro/Dollar 1,1220 Pfund/Dollar 1,2952 Dollar/Yen 105,97 Dollar/Franken 0,9460 Dollar/Yuan 6,9478 Dollar/Won 1.191,48